Klaus trauert zwar sehr um seinen alten Freund, hat aber verdächtig viel Geld bei sich. Jo beobachtet währenddessen, wie der junge Obdachlose Thommi Kutz von einem reichen jungen Mann einen Plastikbeutel überreicht bekommt. Rico spürt diesen reichen Studenten - Elmar Frei - auf, der behauptet, nur etwas Essen gespendet zu haben. In der Zwischenzeit freundet sich Jo mit Thommi Kutz an, der ihm das Angebot unterbreitet, Geld bei ihm zu verdienen. Jo nimmt das Angebot an und lässt sich damit auf ein nicht ungefährliches Geschäft ein.