Soko Stuttgart

Sie verstricken sich sogar in Widersprüche.



Eine neue Spur tut sich auf, als die SOKO im Schiedsrichter-Umfeld des Opfers recherchiert. Jörg Koppert, sein ehemaliger Ausbilder, gerät in Verdacht. Vor Jahren war er in einen vermeintlichen Missbrauchsskandal verwickelt, von dem die Ermittler nun vermuten, dass er mit dem jetzigen Fall in Verbindung steht. War Torben Leipold damals schon ein Opfer?