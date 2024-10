Zur Tatzeit wurde in die Rettungsstation eingebrochen. Die Vorgehensweise macht den Kleinkriminellen Dirk Sörensen verdächtig. War Lea Reiners ihm in die Quere gekommen? Und was wollte sie mitten in der Nacht am Strand?



Auch die Wandergruppe der Uni gerät ins Visier der Ermittlungen. Die nun tote Studentin war sehr begabt und galt als Favoritin im Auswahlverfahren um die heiß begehrte Frege-Medaille für herausragende studentische Leistungen. War hier Neid im Spiel? Jonas Lampert jedenfalls, ein Kommilitone von Lea, hat sich ebenfalls große Hoffnungen auf die Medaille gemacht. Oder hat Mathematikprofessor Christian Metzler etwas mit ihrem Tod zu tun? Er ist im Vorstand der Frege-Gesellschaft und soll Lea bevorzugt haben. Hat sie seine Reputation gefährdet? Und was hat es mit den ominösen Papierschnipseln auf sich, die am Tatort gefunden wurden?



Kein leichter Fall für die "SOKO Wismar".