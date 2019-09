So richtig leiden können sich die Mädchen untereinander nicht. Aber hat tatsächlich eine der Turnerinnen Mia Lebedew umgebracht? Der Sport fordert immerhin vieles von den Mädchen. Schockiert stellt Helene bei der Obduktion fest, dass die Tote Verschleißerscheinungen am ganzen Körper hat. Offenbar ist Mia regelmäßig über ihre Leistungsgrenzen hinausgegangen.



Besonders verdächtig erscheint in diesem Zusammenhang Trainer Gustav Haller. Der ist für seine harten Trainingsmethoden bekannt. Hat er Mia getriezt, damit sie für die Meisterschaften perfekt vorbereitet ist? Ermittlungen ergeben, dass sich vor Jahren eine von Gustav Hallers Schützlingen das Leben genommen und Haller daran die Schuld gegeben hat.



Als klar wird, dass Gustav Haller am Tatabend mit Mia Lebedew in der Turnhalle war, sieht es nicht gut für ihn aus. Ist Gustav Haller verantwortlich für den Tod von Mia Lebedew?