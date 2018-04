Mit seinem Eifer hat sich Peter Misselbach als überzeugter Umweltschützer in Wismar viele Feinde gemacht. Zuletzt ist er mit dem Umweltdezernenten Fritjof Böhme aneinandergeraten und hat umgehend ein Bürgerbegehren ins Leben gerufen. Ist er damit etwa zu weit gegangen? Oder hat sich der Politiker schlussendlich seines Kontrahenten entledigen wollen?



Auch im persönlichen Umfeld des Opfers finden die Ermittler mögliche Tatmotive. Peter Misselbachs Idealismus hat nämlich auch vor seiner eigenen Familie nicht haltgemacht. Seine Frau Sina und ihr Sohn Jannis haben unter seinen drastischen Sparmaßnahmen sehr gelitten. Besonders Jannis lässt kein gutes Haar an seinem Vater. Hat der Junge genug von den strengen Vorschriften gehabt? Doch ist er wirklich in der Lage, seinen eigenen Vater umzubringen?