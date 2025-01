Erste Ermittlungen ergeben, dass jeder der vier Freunde vor 13 Jahren ein Geheimnis auf einen Zettel geschrieben und in einer Kiste am Strand vergraben hatte. Keiner weiß, was der andere aufgeschrieben hat, angeblich bloß belanglosen Teeniekram. Aber was war für Hauser so Interessantes in der Kiste, dass er mitten in der Nacht danach gräbt? Die SOKO ermittelt in seinem engsten Freundeskreis.



Gab es Konflikte in der Gruppe? Immerhin wollte eine von ihnen nicht mit nach Mallorca. Und wer ist der mysteriöse Fremde, den die Freunde des Toten abends am Strand gesehen haben wollen?



Austauschpolizist Eddi Jansons ist im Dauerstress, seit Kollegin Paula in Elternzeit ist und Karoline Jost in den Bergen Urlaub macht. Keiner der Verdächtigen scheint die Wahrheit zu sagen. Als Kriminaltechnikerin Rosi die Kiste findet, bringt deren Inhalt das Team endlich auf die richtige Spur.