In der Wohnung des Opfers hat jemand "Du bist schon tot, Arschloch" an die Wand geschmiert. Hat der Verfasser dieser Zeilen die Drohung in die Tat umgesetzt? Und wer könnte den ehemaligen Rallye-Fahrer so sehr gehasst haben? Dem Team mangelt es nicht an Verdächtigen.



Da ist zum Beispiel Gustav Rabe, der ein ordentliches Vorstrafenregister hat. Er ist Mechaniker auf der Kartbahn und seit langem mit Karlo befreundet. Vor kurzem gab es Streit. Ging es dabei wirklich nur um falsch eingestellte Karts? Und was hat es mit den hochwertigen GPS-Geräten auf sich, die kistenweise in einer Halle lagern?



Auch Julia Schröder gerät in den Fokus der Ermittlungen. Die junge Frau behauptet, mit Karlo Wilms eine Beziehung zu haben. Aber warum hat er dann wochenlang ihre Anrufe ignoriert und sie am Ende sogar blockiert? Oder hat der Tod von Karlo Wilms etwas mit seiner Vergangenheit zu tun?