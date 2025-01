Erst vor kurzem soll Tidemann einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung gegenüber handgreiflich geworden sein. Doch Heiko Zannewitz, Sachbearbeiter für Naturschutz beim Umweltamt, hat die Anzeige wieder zurückgezogen. Warum? Zannewitz spielt die Auseinandersetzung herunter. Es sei um die Genehmigung für ein Heavy-Metal-Open-Air-Festival gegangen, die er nicht ausstellen konnte – wegen des Artenschutzes der Bechsteinfledermäuse. Aber Tidemann hätte sich aufrichtig bei ihm entschuldigt. Sagt Zannewitz die Wahrheit, oder hat sein Einlenken etwas damit zu tun, dass seine Tochter Emily in Tidemanns Klub arbeitet? Aber Kenny war in letzter Zeit offensichtlich auch ziemlich genervt von seinem Freund und Geschäftspartner. Was ist der Grund für ihren Konflikt? Und was hat es mit der mit Rotalgenkalk versetzten Erde auf sich, die am Tatort sichergestellt wurde?