Henry Meier wird tot am Strand aufgefunden. Nicht nur Reuter ist erschüttert. Was ist Henry passiert? Reuter und er sind bereits zusammen zur Schule gegangen, haben ihre Ausbildung gemeinsam gemacht. Dann trennten sich ihre Wege, und wie immer haben sie sich in letzter Zeit viel zu wenig gesehen. Henry Meier arbeitete inzwischen als Energieberater. War er mit irgendjemand in Streit geraten?



Das Team der SOKO stößt auf Lukas Jessen. Ein junger Familienvater, der sich von Henry falsch beraten fühlte. Er macht ihn für seine finanzielle Schieflage beim Hausbau verantwortlich. Ist der Streit zwischen den beiden Männern etwa eskaliert?



Das Team der SOKO Wismar muss in diesem besonderen Fall alle Kräfte bündeln, um die Tatperson zu finden. Nebenbei findet sich allerdings ausreichend Zeit für Erinnerungen aus den vergangenen 20 Jahren.