Die Verwüstung am Tatort deutet auf eine emotionale Auseinandersetzung hin, und wahrscheinlich hatte Sander Frenzen die Tatperson selbst aufs Grundstück gelassen.



Die SOKO ermittelt in seinem engsten Umfeld. Da ist zum Beispiel seine Ehefrau, Christin. Offenbar lebt das Ehepaar in Scheidung, und die Trennung verlief nicht so harmonisch, wie Christin den Ermittlern weismachen will. Überhaupt scheint sie bei jeder Befragung zu lügen. Was verschweigt sie?



Auch Finn, der Sohn des Opfers, gerät in den Fokus der Ermittlungen. Der 14-Jährige ist bei Polizei und Jugendamt nicht unbekannt, denn Finn kann seine Wut schwer kontrollieren und ist schon mehrfach wegen Sachbeschädigung und unter Alkoholeinfluss aufgegriffen worden. Und was hat es mit dem Foto auf sich, dass Finn an seinen Vater geschickt hat?



Die SOKO Wismar benötigt besonderes Fingerspitzengefühl, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.