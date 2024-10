Esther Liebig wird am nächsten Morgen tot in der Nähe des Sternenparks gefunden. Was ist in der Nacht passiert? Auch Reuter kommt zum Tatort und versucht die letzte Nacht gemeinsam mit Helene zu rekonstruieren.



Die erste Spur führt die Kommissare zu Bodo Hellmann. Er war der Unruhestifter in der Nacht und ihm ist der Sternenpark ein absoluter Dorn im Auge. War Esther Liebig in der Nacht bei ihm, um sich bei ihm zu beschweren?



Die angebliche Freundin und Kollegin des Opfers Larissa Funke gerät auch in den Kreis der Verdächtigen. Sie betreibt einen Astrohof und ist mit Esther Liebig in Konflikt geraten. Sie streitet vehement ab, etwas mit dem Tod ihrer Freundin zu tun zu haben.