Eine geheimnisvolle Frau taucht bei Krügers Bauwagen auf und warnt ihn vor einer Gefahr. Am selben Tag wird die Leiche von Gernwart Voss gefunden, Lokalpolitiker des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, der für die Verteilung von Fördermitteln des Strukturwandels zuständig war.



Angesichts dieses Verbrechens informiert Krüger Luise Bohn und Fichte über seine mysteriöse "Warnerin". Luise und Fichte folgen allerdings der Spur eines Brandstifters, der in der Nähe der Leiche ein Ferienhaus angezündet hat.



Krüger erkennt in Maja Wiechmann die geheimnisvolle Besucherin. Er befasst sich mit der Psyche von Maja, die laut ihrer empathischen Betreuerin, der Psychologin Jenny Trumaschek, in sechs verschiedene Persönlichkeiten aufgespalten ist. Doch nun scheint sich in der verstörten Maja eine 7. Person breitgemacht zu haben. Wer ist diese 7. Person?



Als Fichte und Luise bei ihren Ermittlungen im Mordfall Voss über Umwege schließlich auch in der psychiatrischen Klinik landen, sorgt die Enttarnung der 7. Person für eine unerwartete Wendung und zur Aufklärung der beiden Fälle und ihrer Zusammenhänge.