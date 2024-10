Die Schneiderin Rena Friedman (Ella Bruccoleri) lernt den Obst- und Gemüsehändler Jack Felton (Oli Higginson) über eine Dating-App kennen. Sie verstehen sich bestens, doch plötzlich bricht der Kontakt ab. Jack erscheint nicht in dem Restaurant, in dem sie sich verabredet hatten, und öffnet auch nicht die Tür, als Rena ihn zu Hause besuchen will. Am nächsten Morgen wird Jack tot aufgefunden.



DI Max Arnold (Adrian Scarborough) und DS Layla Walsh (Vanessa Emme) nehmen die Ermittlungen auf. Jack wurde mit mehreren Stichen in die Brust getötet. Daher vermutet Max einen Mord aus Leidenschaft. Über die Auswertung der Telefondaten werden die Ermittler auf Rena aufmerksam. Sie erzählt Max und Layla von einem Mann, der im Pub zu ihr und Jack an den Tisch gekommen sei. Offenbar wollte Jack nichts mit ihm zu tun haben.



Die Wirtin des Pubs identifiziert den Unbekannten als Kai Whishaw (Laurence Ubong Williams). Bei seiner Befragung spielt er die ganze Angelegenheit herunter und behauptet, dass er Jack nur kurz "Hallo" sagen wollte. Die Polizisten haben allerdings den Eindruck, dass Kai etwas verschweigt.



Eine weitere Spur führt zu Sophie Carter (Shireen Farkhoy). Eine Woche vor seinem Tod war Jack mit der verheirateten Frau in einem Hotel in Brighton abgestiegen. Hatten die beiden eine Affäre? Sophie streitet das ab. Doch schon bald kommt ans Tageslicht, dass sie und Jack auf ganz anderem Terrain gemeinsame Sache gemacht haben.



Der Fall wird immer rätselhafter. Es stellt sich heraus, dass Rena zwei Jahre zuvor mit einem Mann zusammen war, der ebenfalls plötzlich starb. Doch sie ist weiterhin nicht die einzige Verdächtige. Die Ermittler finden heraus, dass auch Pete McLoud (Rhashan Stone), der neue Lebensgefährte von Jacks Mutter Frances (Catherine Russell), einige dunkle Geheimnisse hat.