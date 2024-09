David (Rein Mulder) kann Hanna (Mona Vojacek Koper) dazu überreden, mit ihm das ehemalige Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen zu besuchen. Er will dort für eine mögliche Filmrolle recherchieren. Auf Hannas Vorschlag hin kommen auch Aisha (Abigail Abraham) und Rob (Jonas Strand Gravli) mit. Eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte (Katja Bürkle) berichtet bei ihrer Führung sehr eindrücklich über die Foltermethoden der Stasi. Ihr Vater, ein Musikjournalist, sei selbst in Hohenschönhausen inhaftiert gewesen. Er sagt, dass er eine neue soziale Taktik ausprobiere und sich etwas mysteriöser geben wolle. Dann verrät Rob, dass er am Abend zuvor ein Mädchen geküsst habe. David ist begeistert. Später zeigt Hanna David den Vorführraum des Kinos, in dem sie arbeitet. Sie verrät ihm auch, dass es ihr großer Traum sei, an einem Master-Programm für kreatives Schreiben an der New York University teilzunehmen. Derweil findet Aisha in Rob einen verständnisvollen Gesprächspartner in Sachen Liebe.