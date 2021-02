Über den Tod hinaus

Nicole Seidel ist tatsächlich keines natürlichen Todes gestorben. Der Fall ist besonders brisant, denn Nicole war vor 15 Jahren Hauptzeugin in einem Fall um ein verschwundenes Mädchen. Hamm musste den Fall wegen Befangenheit damals abgeben und wurde nach Schleswig versetzt, da er sich in Nicole verliebt hatte. Und Plessner, der Mann, der aufgrund von Nicoles Aussage wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, ist nun wieder auf freiem Fuß. Hat Plessner sich an ihr gerächt? Jana hat Zweifel daran.



Zusammen mit Hamm beginnt sie, den alten Fall aufzurollen. Wer außer Plessner hätte ein Motiv? Arne Brauner ist keine große Hilfe, er ist in Kroatien im Urlaub. Das denken die beiden zumindest – tatsächlich ist er in einer Entzugsklinik im Erzgebirge und schickt alte Selfies vom letzten Sommer. Die etwas vorlaute und äußerst findige neue Kollegin Alwa Sörensen fordert Hamm heraus, der endlich sein Frauenbild hinterfragen muss.



Die Ermittler stoßen auf ein Geheimnis von damals, dessen Folgen bis heute reichen.