Oskar Rheinhardt musste zusehen, wie ein hoher Beamter und ein kürzlich verhafteter Waffenhändler vor seinen Augen ermordet wurden. Max und Oskar riskieren alles, um die Identität eines Verräters aufzudecken. Oskar vermutet, dass der Doppelmord von dem mysteriösen Mephisto in Auftrag gegeben wurde, einer unbekannten Person mit Codenamen im Herzen Wiens, die Staatsgeheimnisse verraten hat. Einer der ermordeten Männer kannte Mephistos Identität, aber er hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Außerdem muss Oskar eine weitere komplexe Situation entschärfen, als Therese wieder in sein Leben tritt und ihn um Hilfe bittet.



Max ist auf dem Höhepunkt seines Könnens. Seine Bekanntheit hat sich weit herumgesprochen: Er ist gerade von einer Arbeitsreise durch Amerika zurückgekehrt. Seine Familie und Freunde sind froh, ihn wieder in ihrem Leben zu haben. Doch die Liebe war für Max noch nie ein Zuckerschlecken, und Clara glaubt, dass sie einfach nicht zusammengehören. Sie konzentriert sich auf ihre blühende Karriere, und so muss Max allen Mut aufwenden, um sie von ihrer Meinung abzubringen.



Die Ermittlungen von Oskar und Max in dem Doppelmord führen sie zu Signor Carillo, einem spanischen Sänger mit ungewöhnlichen Verbindungen in die Welt des illegalen Glücksspiels. Als wohlhabende Adelige getarnt, besuchen Max und Oskar ein gehobenes Casino am Rande Wiens. Als die Einsätze an den Spieltischen außer Kontrolle geraten, finden sich Max und Oskar an einem dunklen Ort wieder, der kaum Schutz vor Mephistos tödlichen Angriffen bietet.