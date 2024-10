Auf geht's also nach "Arizona", einem Camp für Western-Romantik-Begeisterte. Hier werden die Bewohner, die so genannten Tramps, nachts von besagtem Monster attackiert, das ihnen durch Ritzen im Gebälk Blut auszusaugen scheint.



Einziger Schutz gegen dieses Monstrum, so behaupten es die Tramps, ist das Singen eines von ihrem Anführer "Sheriff" (Martin Pechlát) und dessen "Deputy" (Saša Rašilov) selbst komponierten Liedes, die Ballade vom Ziegenmonster. Selbige hält das unheimliche Wesen fern, zumindest war es so, bis unerwartet ein junger Tramp namens "Chicken" durch das Monster getötet wird.



Agentin Snížková (Anna Fialová) vom Staatssicherheitsbüro StB empfindet die Western-Romantik und die Amerika-Sehnsüchte der Tramps als abstoßend und subversiv, was Vojta (Jan Cina) buchstäblich allergische Pickel verursacht. Gleichzeitig kommen Hora (Leoš Noha), David (Jiří Macháček), Lada (Lenka Termerová), die beiden Junas (Michal Kern und Tomáš Kobr), Čurko (Richard Stanke) und Dr. Pavlas (Ján Jackuliak) bei den verschlossenen Tramps nicht recht weiter.



Währenddessen beschäftigt sich Eva (Darija Pavlovičová) mit Experimenten zu dem Thema "Wie kann ein Mensch, der fähig ist zu schweben, ertrinken?". Denn sie ist nicht gewillt, ihre Unwissenheit hinsichtlich des angeblichen Todes ihrer Mutter vor mehr als einem Jahrzehnt hinzunehmen.



Und Sushrut (Kampan Soni), der sich für den Einsatz nicht ganz freiwillig als amerikanischer Indigene verkleiden musste, macht eine Entdeckung, die alles andere in den Schatten stellt.