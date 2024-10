Die Frage, wie Huberts Leiche dorthin gelang, ist nicht leicht zu beantworten: Zwei Techniker des Fernsehturms haben den toten Körper um knapp zwei Minuten nach 20 Uhr aufgefunden. Da hierdurch der Empfang einer beliebten Lyrik-Sendung gestört wurde und damit das ganze Land die Uhrzeit bezeugen kann, ist dies eine unumstößliche Tatsache.



Allerdings ist es ebenso eine unumstößliche Tatsache, dass diverse Gäste eines Restaurants in der nahe gelegenen Stadt Liberec unabhängig voneinander bezeugen können, wie um Punkt 20 Uhr Hubert und seine Bande von einem imperialistischen Superhelden in einem roten Kostüm überwältigt worden sind, worauf der Superheld mit dem verblüfften Hubert in einer Art Raketenexplosion in den Himmel geschossen ist.



Gemeinsam machen sich das Staatssicherheitsbüro StB und das Institut für paranormale Phänomene an die Klärung der Frage, wie Huberts Leiche innerhalb so kurzer Zeit den Weg vom Stadtzentrum auf die Spitze des Fernsehturms geschafft haben könnte. Fazit: Nur mit übernatürlichen Superkräften lässt sich diese Aufgabe bewerkstelligen.



Die Mitglieder von Huberts Bande und ihr Fahrer Arnošt (Ladislav Hampl) hüllen sich bei der Vernehmung durch Hora (Leoš Noha) in Schweigen. Snížková (Anna Fialová) und Vojta (Jan Cina) unternehmen daher gemeinsam einen nicht ganz legalen Ausflug in das Hauptquartier der Bande, wobei Vojta während der intensiven Zusammenarbeit zärtliche Gefühle für die gefürchtete Geheimpolizistin entdeckt.



Im Institut stöbert Eva (Darija Pavlovičová) im Archiv neben der Schlafstätte von Shushrut (Kampan Soni) durch imperialistische Comics, die ihr Vater David (Jiří Macháček) beschafft hatte und entdeckt in einer Geschichte gewisse Parallelen zu ihrem aktuellen Fall.