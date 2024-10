In ihrem kleinen Dorf wird die 92-jährige Emílie Drašnárová (Libuše Švormová) als Heilige verehrt - die gelähmte Greisin hatte immerhin stets behauptet, sie könne Menschen durch Gebete von schweren Krankheiten heilen.



Um so erstaunlicher ist ihr explosiver Abgang in der kleinen Dorfkirche. Von Fällen spontaner Selbstentzündung wird immer wieder berichtet; die Ursachen hierfür sind jedoch nach wie vor vollkommen ungeklärt. Allen voran macht sich Vojta (Jan Cina) an die Arbeit, denn er hofft, mit einer erfolgreichen Aufklärung des Falls die attraktive Staatssicherheitsagentin Snížková (Anna Fialová) beeindrucken zu können. Selbige findet zusammen mit ihrem Kollegen Hora (Leoš Noha) das ganze religiöse Bohei allein schon aus beruflichen Gründen sehr suspekt.



Offenbar hat bei der Selbstentzündung keiner der bekannten und verbreiteten Brandbeschleuniger wie Benzin oder Phosphor Verwendung gefunden. Denn diverse mehr oder weniger unappetitliche - man möchte hinzufügen: mit Feuereifer durchgeführte - Experimente, die sich zum Teil am Rande der Legalität bewegen, führen zu nichts.



Ebensowenig fördern die Nachforschungen der beiden Junas (Michal Kern und Tomáš Kobr) Substantielles zu Tage. Die beiden Institutsmitarbeiter sehen in ihren seltsamen Roboterkostümen aus, wie aus einem Science-Fiction-Film der 50er Jahre, als sie den örtlichen Dorfteich nach welchen Spuren auch immer durchsuchen dürfen.



Gespräche Davids (Jiří Macháček) mit den Dorfbewohnern ergeben, dass Emílie weniger beliebt war als man annehmen sollte. Die alte Dame war offenbar ein herrschsüchtiger Drache, der die Aufmerksamkeit ihrer Familie, vor allem ihres Enkels, Luboš Drašnar (Jaroslav Plesl), rücksichtslos in Anspruch nahm.



Selbst der Priester (Jan Grundman) des Dorfs ertrug ihre tägliche Anwesenheit im Beichtstuhl nur mit Mühe, denn sie habe einen starken, unangenehmen Geruch von sich gegeben. Nur erklärt das alles nicht die spontane Selbstentzündung.



Brannte die alte Emílie etwa tatsächlich so sehr für ihren Glauben, dass sie mit ihrer Liebe zu Gott wortwörtlich in Flammen aufging?