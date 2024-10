Lada (Lenka Termerová) hat den Eindruck, dass sich Ereignisse wiederholen und dass ihr Gefühl für den Zeitablauf bestimmter Ermittlungen empfindlich durcheinandergeraten ist. Ihre Verzweiflung wächst Stunde um Stunde, vor allem nach einem unschönen Aufeinandertreffen mit Institutsleiter Čurko (Richard Stanke). Also beschließt sie, sich in die Hände des Archäologen Professor Urbánek (Luboš Veselý) zu begeben, der ihr den Fluch mit einem abstrusen Ritual austreiben will.



Professor Urbánek leidet allerdings selbst unter Halluzinationen, seit er den Kelch in die Hand nahm; und auch sein Assistent (Vojtěch Vondráček) bekommt die Macht des Hussiten-Artefakts zu spüren: Seine Hände verkrampfen sich unnatürlich, was der Professor in Verbindung mit dem Fluch als Strafe für einen vermeintlichen Diebstahl auffasst.



David (Jiří Macháček) und Vojta (Jan Cina) müssen sich allerdings auch noch einmal mit Hellseherin Margot (Barbora Bočková) aus der Kurklinik befassen. Selbige gibt David wertvolle Tipps, doch wird er ihren Worten auch Glauben schenken?



Unter dem Eindruck diverser Erlebnisse beschließen alle Angehörigen des Instituts, in Zukunft einen ehrlicheren Umgang miteinander zu pflegen. Dies hat allerdings zur Folge, dass auch David und seine Tochter Eva (Darija Pavlovičová) entscheiden müssen, wie sie gegenseitig mit diversen Geheimnissen umgehen wollen, zum Beispiel, was die Wahrheit über das Verschwinden von Evas Mutter Jelča (Jana Plodková) vor 13 Jahren betrifft.