Da Vojtas (Jan Cina) Flamme Snížková (Anna Fialová) Agentin des Staatssicherheitsbüros ist, tritt der Ausschlag nämlich zunehmend in ihrer Anwesenheit auf. Als in der idyllisch gelegenen Kurklinik der sowjetische General Suchanov (Jevgenij Libezňuk) auftaucht und gleich in seiner ersten Nacht unter mysteriösen Umständen den Tod findet, erwacht in Vojta der Tatendrang.



Von größter Bedeutung scheint eine Putzfrau namens Margot (Barbora Bočková) zu sein, die offenbar über hellseherische Fähigkeiten verfügt, und die nach einem kurzen, heftigen Zusammenstoß mit General Suchanov dessen baldigen Tod vorausgesagt hatte - zum völligen Entsetzen des ebenfalls anwesenden Kurdirektors (Jan Jankovský).



Margot behauptet, bereits vor zwei Tagen eine Vision gehabt zu haben, der zufolge General Suchanov sterben würde. Dennoch ist Snížková nicht bereit, Margot und ihren Prophezeiungen zu glauben, was sogar zu einem Zerwürfnis mit Vojta führt. Um Margots Glaubwürdigkeit zu testen und Snížkovás Eifersucht zu besänftigen, lässt Vojta sich seinen Veritameter-Helm schicken und beginnt eine Testreihe.



Unterdessen versucht der Handwerker Šmídek (Zdeněk Julina) anhand alter Pläne das Lüftungssystem zu durchschauen, denn der Mangel an Frischluft war es wohl, der dem General - sagen wir's mal so - den letzten Atem geraubt hat.



Während der Ermittlungen kommen sich Eva (Darija Pavlovičová) und Snížková, die sonst wenig Sympathie füreinander hatten, näher. Snížková übergibt Eva sogar ein Dossier der Geheimpolizei, demzufolge Evas Mutter vor 13 Jahren gar nicht ertrunken ist. David (Jiří Macháček) wusste und weiß von all dem nichts. Wie soll Eva nun mit den neuen Erkenntnissen umgehen?