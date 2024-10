Die junge Frau Kapounová (Eliška Křenková) hat vor Kurzem ihren Mann durch einen elektrischen Schlag verloren. Seither scheint ihr Körper aus dem Gleichgewicht gekommen zu sein, denn sie teilt ungewollt schmerzhafte elektrische Schläge aus, kann sich kaum in die Nähe von elektrischen Geräten wagen, ohne diese zu zerstören, und zieht Blitzschläge über große Entfernungen auf sich. Weil sie damit ihr Baby in Gefahr bringt, wendet sie sich hilfesuchend an das Institut für paranormale Phänomene.



David (Jiří Macháček) und Vojta (Jan Cina), dieser mit seiner brandneuen Flamme Snížková (Anna Fialová) im Schlepptau, beginnen mit einer Untersuchung der Wohnung, stoßen jedoch schnell auf die Tatsache, dass in dem großen Wohnhaus ein Kleinkrieg herrscht: Jeder bemüht sich darum, eine größere Wohnung zu bekommen, allen voran Frau Kapounovás Nachbarn, die Mrázeks (Beata Kaňoková und Jiří Panzner).



Da die Wohnungen durch den Vorsitzenden der Wohnungsbaugesellschaft (Přemysl Bureš) und dessen Sekretärin Miládka (Nataša Bednářová) nach einem Punktesystem vergeben werden, ist jeder darum bemüht, sozial relevante oder politisch verdienstvolle Boni zu sammeln.



Vojta ist der Auffassung, dass der verstorbene Jindřich Kapoun (Miloslav König) gewaltsam zu Tode gekommen ist und seiner Frau Botschaften aus dem Jenseits zu schicken versucht. Mit einem gewagten Experiment will er den Geist des Verstorbenen in eine Falle locken, in erster Linie natürlich, um die seiner Arbeit eher skeptisch gegenüberstehende Snížková zu beeindrucken.



Als im Institut der Plivnik wieder einmal verschwunden ist, lässt Dr. Pavlas (Ján Jackuliak) alle nach ihm suchen. Dabei stößt Eva (Darija Pavlovičová) auf Hinweise, dass ihr Vater sich offenbar seit dem mysteriösen Tod seiner Frau vor 13 Jahren so unermüdlich wie erfolglos um Aufklärung bemüht. Eva sieht eine große Aufgabe auf sich zukommen.



Der in der deutschen Synchronisation verwendete Song "Ach, wie ist Liebe schön" des Duos Judita Čeřovská und Richard Adam heißt im tschechischen Original "Ach, ta láska nebeská" und wird von Waldemar Matuska und Eva Pilarová gesungen.