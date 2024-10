Karel Šálek (Jiří Maryško) saß unmittelbar vor seinem Tod ganz alleine im Umkleideraum. Beim Auffinden seiner Leiche hatte die Puppe Eliáš allerdings die Hände würgend um seinen Hals.



Karels Frau Renáta (Magdaléna Borová) erläutert den Institutsmitarbeitern David (Jiří Macháček) und Vojta (Jan Cina), dass Karel seine technisch sehr komplexe Puppe selbst gebaut hatte.



Unterstützt vom Staatssicherheitsbüro in Gestalt von Snížková (Anna Fialová) und Hora (Leoš Noha), die wieder einmal nicht an eine übernatürliche Ursache glauben und einen Mörder verhaften wollen, besuchen David und Vojta das Haus der Šáleks, um sich Karels Werkstatt anzusehen. Die Atmosphäre des Anwesens kann nur als gruselig beschrieben werden, und daran ändert auch Robert (Jiří Roskot), ein Kollege Renátas und seines Zeichens Sportlehrer, mit seiner zwanghaften guten Laune nichts.



David gelingt es, Šáleks Kindern Karlík (Max Boubín) und Táňa (Chantal Kaderová) einige Informationen zu entlocken, in erster Linie die, dass die Puppe Eliáš ein Eigenleben habe und dass alle Familienmitglieder sie fürchteten.



Unterdessen versucht Dr. Pavlas (Ján Jackuliak) im Institut herauszufinden, was genau die Puppe zum Leben erweckt haben könnte. Auch Shushrut (Kampan Soni) findet die Puppe Eliáš höchst gruselig.



Mit ganz anderen Problemen beschäftigt sich derweil Institutsleiter Čurko (Richard Stanke): Er will mit einem Imagefilm für das Institut werben, um weiterhin Forschungsgelder für das IPP zu erhalten - wobei die Umschreibung "an den Haaren herbeigezogener Unsinn" für die Versuchsreihen und Theorien des Instituts durchaus als wohlwollender Euphemismus bezeichnet werden darf.



Abseits dieses skurrilen Falls lässt Vojta die Tatsache nicht ruhen, dass Davids Tochter Eva (Darija Pavlovičová) offenbar imstande ist, ohne erkennbare technische Hilfen in der Luft zu schweben. Eine wissenschaftliche Sensation oder ein profaner Trick?