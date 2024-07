Böhmi brutzelt mit Olli Schulz

Zwei MÄNNER kochen HausMANNskost. Toxisch. Und dann auch noch zwei Norddeutsche, die sich seit fast 13 Jahren wöchentlich ins Wort fallen: Olli Schulz und Jan "Böhmi" Böhmermann. Zwar versprühen die beiden sonst Glamour pur, doch am Herd wird es bodenständig: Jan kocht Gulasch, inspiriert von der Kölner Institution Puszta-Hütte und Olli das Gericht, das den Geist Deutschlands wohl am besten repräsentiert: Senfeier. Aber wie Friedrich Nietzsche (wahrscheinlich) schon sagte: Senfei ist nicht gleich Senfei. Olli bringt einen besonderen Kniff mit ein: Er paniert die Eier. Und zwar auf einer Panierstraße, die so episch ist, dass sie eigentlich schon Panierautobahn genannt werden sollte. Es geht also heiß her im neuen Erfolgs-Podcast "Gulasch und Senfei".