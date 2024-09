Betrug, Urheberrecht und schmerzhafte Zivilcourage

Sie stehen den Betroffenen bei und informieren umfassend über die Rechtslage in Deutschland. Dabei gibt es handfeste juristische Tipps "to go" für alle.



In der ersten Folge beschäftigt die Richter der Fall einer jungen Frau: Nach einem tätlichen Angriff möchte sie wissen, welche Möglichkeiten sie hat, wenn das strafrechtliche Verfahren eingestellt wurde.



Deutlich leichter fällt den Richtern die Antwort bei einem anderen Fall, in dem ein Weihnachtsmanndarsteller in betrunkenem Zustand eine schlechte Vorstellung abgeliefert und Kinder in ihrem Glauben an den Mann im roten Mantel erschüttert hat.