Warum wir uns ständig selbst unter Druck setzen

Die Welt verlangt immer mehr von uns. Basierend auf aktuellen Erkenntnissen der Psychologie zeigt Leon Windscheid, warum wir ständig mehr von uns verlangen und wie der Drang entsteht, immer noch besser werden zu wollen.

Warum es uns so schwer fällt, anders über uns zu denken

Unser Gehirn liebt Vorhersagbarkeit und sucht nach Mustern, die Orientierung und Stabilität geben. Deshalb halten wir oft an Denkweisen fest, die uns längst nicht mehr guttun. Leon Windscheid zeigt, welche psychologischen Mechanismen dahinterstecken und warum echte Perspektivwechsel häufig schwerer sind, als wir glauben.

Wie wir das Hamsterrad des Perfektionismus durchbrechen

Basierend auf aktuellen Forschungserkenntnissen zeigt Dr. Leon Windscheid, wie wir die Muster erkennen können, die uns antreiben. Er erklärt, warum wir viel häufiger akzeptieren sollten, dass wir bereits gut genug sind. Denn manchmal ist genau dann alles perfekt, wenn wir akzeptieren, dass niemals alles perfekt ist.