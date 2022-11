Leverkusen dreht Derby in Köln

Die Kölner erholten sich erst spät davon und kamen erst zum Ende des Spiels noch einmal vor das Leverkusener Tor. Die beste Chance bekam Köln in der 82. Minute, als Steffen Tigges aus kurzer Distanz an den Pfosten köpfte. Mit 15 Zählern sind die Leverkusener bis auf zwei Zähler an den FC herangerückt und könnten den Erzrivalen in der Tabelle am Wochenende erstmals in dieser Saison überholen.