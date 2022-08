Vor 50.000 Zuschauer*innen im ausverkauften Kölner Stadion starteten die Gäste aus Stuttgart mutig und druckvoll. Nach einer Ecke kam der VfB über Konstantinos Mavropanos früh zu einer Großchance, doch FC-Keeper Schwäbe parierte stark (5.). Köln hatte Mühe und wurde zudem vom Verletzungspech erwischt: Offensivmann Mathias Olesen musste früh ausgewechselt werden (17.). In der 22. Minute musste Schwäbe erneut eingreifen: Einen Abschluss von VfB-Stürmer Silas entschärfte der Torhüter exzellent. Danach kamen die Kölner besser in die Partie und strahlten auch Torgefahr aus: Kapitän Jonas Hector vergab nach einer Freistoßvariante eine sehr gute Gelegenheit in Nähe des Elfmeterpunkts (37.). Kurz darauf behielt Schwäbe im Eins-gegen-Eins gegen Silas abermals die Oberhand (38.). Auf der anderen Seite klärte Mavropanos in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs nach einem Eckball einen Kopfballversuch von Julian Chabot auf der Linie (45.+2). So ging es torlos in die Pause.