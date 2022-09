1:1 gegen Werder: Leverkusen weiter im Keller

In der zweiten Halbzeit erzielte Kerem Demirbay das 1:0 durch einen Schlenzer in der 57. Minute. Drei Minuten später verpasste Füllkrug das 1:1 nur knapp. Der Stürmer köpfte den Ball wenige Centimeter über das Tor. Auch auf der anderen Seite blieb Adam Hlozek gegen Pavlenka ohne Erfolg (71.). Die Bremer nutzen dann in der 82. Minute den Torwartfehler von Hradecky aus. Leverkusens Torwart konnte zwar den Kopfball von Füllkrug halten, der Ball landete aber direkt vor den Füßen von Milos Veljkovic, der den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Beide Mannschaften erhielten noch die Chance für den Siegtreffer, vergaben aber ihre Möglichkeiten. Sardar Azmoun scheiterte in der 88. Minute an der Latte, Oliver Burke schoss in der 96. Minute am Tor vorbei.