Frankfurt nimmt Leverkusen auseinander

Eintracht Frankfurt war zu Beginn der Partie die wachere und auch offensiv gefährlichere Mannschaft. Fünf Minuten waren erst gespielt, als Mario Götze eine mögliche frühe Führung schon auf dem Fuß hatte, doch dessen Distanzschuss aus 20 Metern knapp links am Tor vorbeiflog (5. Minute). Spielte Leverkusen zwar mit Verlauf der ersten Halbzeit auch gewisse Offensivaktionen aus, so fehlte es der Werkself an Konsequenz im Abschluss. Auf der anderen Seite sorgte Bayer-Torwart Lukáš Hrádecký dafür, dass sein Team in der ersten Hälfte vorerst nicht in Rückstand geriet, so auch, als der Finne sich gegen Kolo Muani breit machte und dessen Schuss aus sechs Metern abwehrte (28.).