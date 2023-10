Mainzer Pech ist Münchens Glück

Der Bundesliga-Spieltag beginnt mit einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges in Nahost - hier in Mainz wie auch auf allen andern Plätzen - bevor der Sport wieder die Hauptrolle spielt. Die Bayern starteten gut in die Partie. Der Serienmeister schnürte Mainz früh ein und belohnte sich schnell in einer temporeichen Partie. Kingsley Coman vollendete einen Konter über Leroy Sane zur Führung (11.). Nachdem Ulreich herausragend gegen Jae-Sung Lee (13.) pariert hatte, erhöhte Kane per Kopf in der 16. Minute. Vor allem Jamal Musiala wirbelte die Mainzer Abwehr immer wieder durcheinander, im letzten Drittel agierten die Bayern aber zu ungenau und verpassten eine höhere Führung.