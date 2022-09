Hertha BSC ganz dicht am Sieg in Mainz

Mainz hat am 7. Spieltag der Bundesliga durch einen Ausgleichstreffer in letzter Sekunde gegen Hertha BSC Berlin Unentschieden gespielt. Berlin ging in der 30. Minute durch das Kopfballtor von Lucas Tousart in Führung. Der eingewechselte Anthony Caci nutzte jedoch die letzte Chance in der Partie und glich in der 94. Minute zum 1:1 aus.