Remis und VAR-Wirbel bei Hertha - Frankfurt

Nach der Halbzeit gab es erneut ein frühes Tor - diesmal für die Gäste aus Hessen. Nach drei Minuten verlierte Filip Uremovic den Ball an Kolo Muani, der in den Lauf von Kamada spielte. Der Japaner musste anschließend nur noch einschieben (48.). In der Folge kamen beide Mannschaften zu zahlreichen Torchancen, ein weiterer Treffer gelang aber nicht. Als man sich schon gefühlt auf ein Unentschieden geeinigt hatte, rückte Schiedsrichter Frank Willenborg in den Mittelpunkt. Borre legte sich den Ball im Strafraum an Herthas Torhüter Christensen vorbei, durch einen Kontakt am Fuß ging er allerdings zu Boden - Willenborg entschied sofort auf Elfmeter. Nach Intervention durch den VAR schaute sich der Referee aus Osnabrück die Szene lange auf dem Bildschirm an und nahm seine Entscheidung zurück. Somit blieb es beim 1:1- Endstand.