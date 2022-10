Hertha verpasst Sieg gegen Freiburg

Ohne den an Corona erkrankten Trainer Christian Streich ist dem SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC nur 2:2 (1:1) gelungen – und das nur knapp. Kevin Schade sorgte in der Schlussphase nach einem Patzer von BSC-Torhüter Oliver Christensen mit seinem Ausgleichstreffer für den Punktgewinn. In Hälfte eins hatte Daniel-Kofi Kyereh Freiburg erst in Führung gebracht, doch Dodi Lukebakio per Handelfmeter und Suat Serdar im zweiten Durchgang drehten mit ihren Treffern das Spiel zwischenzeitlich zugunsten der Berliner. Der SCF bleibt in der Tabelle damit zwei Zähler vor dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.