Sieg gegen VfB: Hertha sendet Lebenszeichen

Die erste Chance des Spiels hatten die Stuttgarter. Nach guter Vorarbeit von Joshua Vagnoman musste Hertha-Keeper Oliver Christensen erstmals gegen Torjäger Serhou Guirassy parieren (7.). Danach waren die Berliner am Zug. Sowohl Lucas Tousart (12.) als auch Dodi Lukebakio (14.) versuchten es aus der Distanz und schossen knapp am Tor vorbei. Der VfB brachte sich in dieser Phase durch eigene Fehler immer wieder in Bedrängnis. So auch vor dem Führungstor der Hertha: Borna Sosa verursachte eine Ecke. Nachdem die Gäste zunächst klären konnten, brachte Marco Richter den Ball erneut in die Mitte. Der ehemalige Stuttgarter Marc-Oliver Kempf setzte sich im Kopfballduell durch und traf zum 1:0 (29.).