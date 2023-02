Vor 47.069 Zuschauer*innen in der ausverkauften Arena taten sich die Leipziger zu Beginn schwer und bissen sich an der Union-Fünferkette die Zähne aus. Der Schauwert auf dem Rasen war zu Spielbeginn insgesamt mäßig. Dann nahm die Partie aber mehr Fahrt auf. Leipzig stand in der Defensive zunächst sicher – auch ohne Abwehrchef Willi Orban, der nach seiner Stammzellenspende unter der Woche zum Start nur auf der Bank Platz nahm. Es brauchte eine Einzelaktion zur ersten Torchance, die auch prompt saß. Henrichs, Linksverteidiger in der RB-Fünferreihe, zog aus 20 Metern stramm ab und überraschte Union-Torwart Frederik Rönnow, der den Rückstand durchaus hätte verhindern können (24.). Mit der Führung im Rücken ließen die Gastgeber Union vermehrt kommen, doch die Berliner hatten so ihre Probleme, selbst Möglichkeiten zu kreieren. Sie waren auf Leipziger Fehler angewiesen, nutzten jene, wenn sie geschahen, in Durchgang eins jedoch nicht aus. Nach einem hohen Ballgewinn stand Sheraldo Becker plötzlich frei vor RB-Keeper Janis Blaswich. Aus spitzem Winkel konnte der Schlussmann den Versuch des Stürmers jedoch ins Toraus ablenken (38.).