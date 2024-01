Der SC Freiburg besiegt die TSG Hoffenheim in einem mitreißenden Südwest-Duell mit 3:2 und holt am Ende in Unterzahl den Heimsieg. Die Kraichgauer belohnen sich in einer Partie mit hohem Unterhaltungswert am Ende nicht für das zwischenzeitliche Comeback. Der Sport-Club hält den Anschluss an die europäischen Plätze und distanziert die Hoffenheimer auf vier Punkte.