Rot für Glasner: Frankfurt geht bei TSG unter

Die Gäste versuchte es immer wieder über hohe Flanken in den Strafraum, doch vor allem John Anthony Brooks setzte sich im Kopfballduell immer wieder durch. Die Eintracht rannte zwar an, die großen Möglichkeiten fehlten aber. Erst in der Schlussphase versuchte es der unauffällige Randall Kolo Muani aus der Distanz, sein Schuss ging jedoch knapp vorbei (84.). In der Nachspielzeit bediente Götze dann Rafael Borré, der den Ball frei vor dem Tor nicht unterbrachte (90.+6). So blieb es am Ende beim 3:1 für die TSG.