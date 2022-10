Das Spiel war gerade erst angepfiffen, da hatte Serge Gnabry für die Bayern die erste Chance. Er versuchte es aus spitzem Winkel, Oliver Baumann war aber zur Stelle und wehrte einhändig ab (3. Spielminute). In der 18. Spielminute übernahmen die Gäste dann die Führung: Joshua Kimmich schlug eine Ecke an den Elfmeterpunkt, an dem Leon Goretzka per Kopf verlängerte. Am zweiten Pfosten stand Jamal Musiala, nahm den Ball mit der Brust an und schob ihn anschließend mit der Innenseite ins lange Eck (18.).