Die TSG Hoffenheim hat nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den FC Schalke 04 den dritten Sieg in Folge gefeiert. Ein Eigentor von Schalkes Alex Král brachte Hoffenheim in Halbzeit eins in Führung, Ihlas Bebou stellte per Elfmeter, allerdings erst im zweiten Anlauf nach VAR-Prüfung, den Endstand her.