Werder jubelt dank Füllkrug bei Hoffenheim

Werder Bremen hat einen 2:1-Auswärtsieg bei der TSG Hoffenheim gefeiert. Marvin Ducksch brachte die Gäste zunächst in Führung, ehe Muas Dabbur ebenfalls noch in der ersten Halbzeit der Ausgleichstreffer gelang. Nach einem Foulspiel von Hoffenheims Stanley Nsoki an Mitchel Weiser trat Niclas Füllkrug an den Elfmeterpunkt und erzielte in der Schlussphase den Siegtreffer für Bremen.