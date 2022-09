Union schlägt Wölfe und grüßt von ganz oben

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften zu guten Chancen, unter anderem verfehlte Maximilian Arnold bei seinem Distanzschuss nur knapp (51.) das Tor. In der 54. Minute erzielte Siebatcheu, der nur wenige Minuten davor erst neben und dann über das Tor schoss (47. & 50), den Führungstreffer für die Gastgeber: Becker flankte den Ball von links in den Strafraum und fand Siebatcheu. Dieser kam vor seinem Gegenspieler Micky van de Ven an den Ball und köpfte in die untere rechte Ecke ein.