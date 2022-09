Bochum holt gegen Köln den ersten Punkt

Der VfL Bochum startete mutig in die Partie. Die erste Chance erspielte sich aber Köln: Doch Florian Kainz konnte den Pass von Steffen Tigges nicht schnell genug verarbeiten und der Bochumer Abwehrspieler Cristian Gamboa warf sich noch rechtzeitig in den Schuss. Direkt im Anschluss konterte der VfL Bochum, Gerrit Holtmann flankte den Ball in die Mitte, Jonas Hector versuchte zu klären und schoss dabei seinen Mitspieler Benno Schmitz an. Von ihm prallte der Ball ins eigene Tor (9.). Holtmann war es auch, der in der 19. Minute das 2:0 auf dem Fuß hatte, aber: Er schoss den Ball aus 14 Metern knapp am Tor vorbei. Die beste Chance der Kölner ereignete sich in der 39. Minute: Ein Kölner Freistoß landete bei Ellyes Skhiri, der frei am zweiten Pfosten stand. Der Kopfball landete allerdings neben dem Bochumer Tor.