Auch in der zweiten Hälfte lag zu Beginn der Partie das Momentum bei den Gladbachern: Nach einer Ecke legte Jonas Hofmann den Ball in die Mitte, wo Thuram hochstieg, den Kopfball allerdings erst an Paulo Otavios Brust legte. Der Franzose nutzte den Abpraller als zweite Chance selbst und brachte mit dem Treffer ins linke Toreck zum 2:1 für Gladbach die Gäste wieder in Führung (48.). Wieder hatte Wolfsburg den Ausgleichstreffer auf den Füßen, doch Patrick Wimmers Distanzschuss aus 14 Metern, nach Direktannahme von Kaminskis Flanke, rauschte knapp am rechten Pfosten vorbei (56.).