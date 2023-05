Die Wolfsburger Fans unter den 26.775 Zuschauer*innen in der Volkswagen-Arena konnten bereits nach weniger als zwei Minuten zum ersten Mal jubeln. Jakub Kaminski brachte die Hausherren nach einer Hacken-Vorlage von Yannick Gerhardt in Führung. In der Folge ließ Wolfsburg aber zahlreiche Großchancen ungenutzt: Jonas Wind schoss in der 18. Minute am leeren Tor vorbei, ein Schuss von Joshua Guilavogui konnte Hertha in der 42. Minute noch auf der Torlinie klären. Auch in der Schlussphase hatten Omar Marmoush (86.) und Sebastiaan Bornauw (89.) wenigstens noch den Ausgleich auf dem Fuß - doch auch dies misslang den Wölfen.