In der zweiten Halbzeit bekam Marcus Thuram die erste Chance: Julian Weigl schickte den Franzosen mit einem Steilpass hinter die Abwehr. Thuram setzte den Ball aber knapp links am Tor vorbei (48.). Aber auch Bremen kam in der 59. Minute zur nächsten guten Chance, doch der Kopfball von Mitchell Weiser sprang an den Pfosten. Wenige Minuten später setzte sich Stindl durch und schickte Thuram, der dieses Mal an Pavlenka vorbeidribbelte und zum 4:1 einschob (63.). Jonas Hofmann vergab mit seinem Pfostenschuss in der 68. Minute die Chance zum zweiten Treffer der Fohlen.