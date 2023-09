Ohne Niclas Füllkrug feierte Werder Bremen mit einem 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 den ersten Sieg der Saison. Der später am Oberschenkel verletzte Marvin Ducksch brachte die Hausherren in der dritten Spielminute per Foulelfmeter in Führung. In der zweiten Hälfte gelang Werder per Kopfballtreffer von Jens Stage (53.) ein erneuter Blitzstart. Die Schlussphase gehörte dann Justin Njinmah: Er legte erst gekonnt Leonardo Bittencourt (82.) auf und traf dann wenig später selbst (83.). Damit ist Njinmah der erste Bremer seit Diego 2006, der bei seiner Bundesliga-Premiere für Werder sowohl eine Vorlage als auch ein Tor verbuchen kann.