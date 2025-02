Jovana Damnjanovic rettete die Münchnerinnen in der 90. Minute mit dem Ausgleich in die Verlängerung, dort schossen in Glodis Perla Viggosdottirin (93.), Momoko Tanikawa (104.) und Damnjanovic (109.) die Bayern dann zum Sieg. Ein Eigentor von Nationalspielerin Carolin Simon (79.) hatte den Vorjahresfinalisten zuvor an den Rand des Ausscheidens gebracht. In der Liga stehen beide Teams punktgleich an der Tabellenspitze, die Frankfurterinnen weisen das bessere Torverhältnis auf.