Villingen ohne Chance gegen Heidenheim

In Villingen sollten die vielen Abgänge von drei Neuzugängen kompensiert werden: Breunig, Wanner und Leonardo Scienza standen in der Startelf. Die neu formierte Offensive hatte gegen mutige Gastgeber zunächst noch Schwierigkeiten, an das gute Zusammenspiel ihrer Vorgänger anzuknüpfen. Nach zahlreichen ungefährlichen Flanken nutzte Breunig einen gut ausgespielten Konter aber noch vor der Pause zur Führung, die der 24-Jährige in Zusammenarbeit mit Wanner direkt nach Wiederanpfiff ausbaute und so die schnelle Entscheidung herbeiführte.