In der zweiten Hälfte verzweifelte Leipzig dann am starken Essener Schlussmann Golz: Binnen weniger Minuten wehrte der Torwart Versuche von Sesko (58., 60.) und Openda (59., 64.) ab und hielt seine Mannschaft somit im Spiel. Auf der anderen Seite des Feldes vergaben Vonic (76.) und Müsel (82.) Gelegenheiten, sodass ein Leipziger Debütant für die Vorentscheidung sorgen konnte: Antonio Nusa, erst wenige Sekunden zuvor eingewechselt, wurde bei einem Leipziger Konter von Xavi Simons bedient. Sein flacher Abschluss fand den Weg ins rechte Eck (84.). Wenige Augenblicke später erhöhte Xavi sogar zum 4:1 (87.). Leipzig steht somit in Runde zwei des DFB-Pokals, während sich Essen in den kommenden Monaten auf die Spiele in der dritten Liga fokussieren muss.